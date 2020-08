L’opération, qui s’inscrit dans le cadre d’un programme de la tutelle visant le désenclavement des zones d’ombre et l’amélioration des prestations de télécommunications en matière de téléphonie fixe et d'Internet à haut débit, a été réalisée grâce à plusieurs projets de déploiement et de modernisation du réseau en fibre optique, du système MSAN (Multi-Service Access Node) et de la 4G LTE, a-t-on précisé. Des efforts sont déployés pour l’installation d’autres équipements de même type pour en faire bénéficier le maximum de citoyens dans ces régions, a-t-on souligné.

Dans le cadre du rapprochement de l’administration des citoyens et la modernisation du réseau de télécommunications, 37 antennes communales et 67 bureaux de poste, notamment en régions rurales et enclavées à travers le territoire de la wilaya, ont été reliées à la fibre optique, selon la m ême source.

Le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe dans la wilaya d'Ouargla s'élève à 60.760 clients, à l'ADSL (38.588), au système MSAN (60.760) et à la 4G LTE (28.862), a-t-on fait savoir. Un total de 134 localités considérées comme des "zones d’ombre" nécessitant une mise à niveau des conditions de vie du citoyen, ont été recensées par les services de la wilaya à travers 19 de ses communes.