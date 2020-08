Une nouvelle formation en ligne, à l'intention des Commissaires de courses, a été organisée samedi soir par la Commission de réglementation, d'arbitrage et de désignation de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), avec pour thème : la réunion des directeurs techniques et le Critérium, a-t-on appris dimanche auprès l'instance fédérale.

Cette formation, la troisième en l'espace de seulement quelques jours, a été "dirigée par l'expert Salah Bensalah" a encore précisé la FAC dans un bref communiqué. Les deux précédentes formations, organisées également à l'intention des Commissaires de courses, avaient été dirigées par les experts Abdelaziz Laouamri et Amar Bouterfa, et avaient pour thème : les licences, le départ, l'arrivée et les dossards. La pandémie du nouveau coronavirus a obligé la FAC a reporter, ou carrément à annuler plusieurs activités, qui étaient inscrites à son programme depuis le mois de mars dernier. Néanmoins, et profitant de la technologie de la visioconférence, l'instance fédérale a pu maintenir son secteur en activité, à travers l'organis ation de formations en ligne, notamment, à l'intention des Commissaires de courses. De nouvelles connaissances, qui seront probablement très utiles à ces arbitres à la reprise de la compétition, car ils pourront dès lors les mettre en pratique.