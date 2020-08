A travers cette démarche initiée sur instruction du ministre de la Jeunesse et des Sport Sid Ali Khaldi, le MJS compte prendre le dossier à temps en attendant le feu vert des autorités compétentes pour la reprise des activités sportives et la réouverture des différentes installations sportives (stades, salles OMS, piscines ...). Outre le plan d'action des différentes fédérations d'ici à la fin de l'année, ces discussions avec la Direction générale des Sports du MJS porteront également sur la reprise des compétitions, et discuter du protocole sanitaire en cours d'élaboration par le Centre national de médecine du sport (CNMS), le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus et les fédérations sportives. Pour mémoire, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS ) avait annoncé le 9 juillet, comme première étape de reprise, avoir autorisé les athlètes algériens "qualifiés et qualifiables" pour les prochains Jeux olympiques et Paralympiques 2020 de Tokyo, reportés à 2021 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19) à reprendre les entraînements "avec le strict respect des mesures de protection". L'ensemble des activités sportives, toutes disciplines confondues, sont suspendues en Algérie depuis le 16 mars dernier en raison du Covid-19.