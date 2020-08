Des heurts ont également éclaté dans la soirée le long de la barrière séparant Israël de Ghaza, ont indiqué les mêmes sources.

Vendredi soir, l'armée israélienne avait bombardé l'enclave palestinienne de Ghaza.

Ces frappes interviennent au lendemain de l'annonce d'un accord de normalisation des relations entre l'entité sioniste et les Emirats arabes unis.

Au cours de la dernière semaine, l'armée d'occupation israélienne a revendiqué une série de frappes nocturnes contre des positions du mouvement de résistance palestinien Hamas.

Israël a aussi fermé depuis mardi le poste de passage de Kerem Shalom, d'où entrent les marchandises pour Ghaza, langue de terre peuplée de deux millions d'habitants dont plus de la moitié vivent sous le seuil de pauvreté, selon la Banque Mondiale.

Et mercredi soir, l'occupant israélien qui maintient un blocus sur Ghaza depuis plus d'une décennie, a annoncé une réduction "immédiate" de la zone de pêche en Médi terrannée pour les Gazaouis, de quinze à huit milles nautiques, avant d'annoncer de nouvelles frappes tôt jeudi matin.

Les jets de combats et des tanks israéliens ont frappé un certain nombre de cibles dans la bande de Ghaza.