L'ancien ministre des Affaires étrangères burkinabè, Ablassé Ouédraogo, a été désigné par son parti comme candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain, ont rapporté des médias locaux.

Au cours du deuxième congrès ordinaire de son parti, Le Faso, samedi, dédié à cette candidature, l’ancien ministre des Affaires étrangères et ancien directeur général adjoint de l’organisation mondiale du commerce dit accepter avec "gratitude et humilité".

Le candidat Ablassé Ouédraogo invite désormais à la "mobilisation autour des cinq priorités qui constituent son programme pour redresser et reconstruire" le Burkina Faso.

Ces priorités sont la "réconciliation nationale, la paix et la sécurité, la relance économique et le développement durable, les réformes institutionnelles et administratives et, enfin, le rayonnement international".

Lors du scrutin présidentiel, Ablassé Ouédraogo, sera opposé au président Roch Marc Christian Kaboré, élu en 2015 avec 53,49% des voix, et qui brigue un deuxième mandat, à Eddie Komboïgo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), au chef de fi le de l'opposition Zéphirin Diabré, investi par son parti, l'Union pour le progrès et le changement (UPC). Il devrait être opposé aussi à l'ex-Premier ministre Kadré Désiré Ouédraogo, le président de l'Alliance pour la démocratie et la Fédération - Rassemblement démocratique africain, Gilbert Noël Ouédraogo.

Parmi les autres grands postulants figurent Tahirou Barry, un ministre démissionnaire du premier gouvernement de Kaboré, ou le juriste Abdoulaye Soma.