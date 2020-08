La procédure portant classement du Théâtre régional d'Oran "Abdelkader Alloula" (TRO) comme patrimoine national est "bien avancée", a indiqué, samedi, le directeur de cette infrastructure culturelle, Mourad Senouci.

Annoncé par la ministre de la Culture et des Arts lors de sa visite de travail en juillet dernier à Oran, le classement du TRO comme patrimoine national protégé évolue à un stade "bien avancé", a affirmé, à l'APS, M. Senouci.

"Des réunions ont été tenues avec les cadres compétents de la tutelle, donnant lieu à un travail d'expertise pour le relevé détaillé des éléments patrimoniaux et un diagnostic de l'état des lieux au plan architectural", a-t-il expliqué.

En outre, le directeur du TRO a fait part de la préparation du lancement des travaux de restauration des statues et vitrage de la coupole du Théâtre, opération également annoncée par la ministre de la Culture et des Arts lors de sa dernière visite de travail à Oran.

"La restauration sera lancée prochainement et réalisée par des architectes tchèques experts dans le domaine, et cela, dans le cadre de la coopération avec la République Tchèque", a précisé M. Senouci.

L'action de restauration verra l'implication d'étudiants de l'Ecole des Beaux-Arts et de jeunes architectes, contribuant ainsi à la consolidation de leur formation pratique, a fait valoir le directeur du TRO.