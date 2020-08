Ce spectacle de deux heures et demie a présenté des contributions de 12 pays insulaires du Pacifique, notamment des performances musicales de Jahboy des îles Salomon, de Mia Kami des Tonga, de Juny B de Kiribati, de Te Vaka de Nouvelle-Zélande et bien d'autres, indique un communiqué de l'agence internationale. "Il s’agit du tout premier concert virtuel à être composé principalement d’artistes de toute la région et accessible au public non seulement dans le Pacifique, mais dans le monde entier", a souligné l’animatrice du concert, Tofiga Fepulea’i. En outre, des vidéos de messages de solidarité ont été diffusées par des invités internationaux, tels que le prince Charles du Royaume-Uni, l’acteur oscarisé et défenseur des objectifs de développement durable (ODD) Forest Whitaker, et la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, ajoute le communiqu é. A cette occasion, la vice-secrétaire générale des Nations Unies Amina Mohamed a plaidé en faveur d'une action internationale commune, "seul moyen pour surmonter la Covid-19". La numéro deux de l'ONU a souligné la responsabilité de la communauté mondiale de se rassembler pour aider "nos petits voisins insulaires" à répondre à la pandémie en garantissant un accès équitable aux équipements médicaux vitaux, aux fournitures et, quand ils seront disponibles, aux vaccins.