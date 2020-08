Les autorités météorologiques chinoises ont reconduit samedi une alerte jaune aux orages dans plusieurs provinces et régions de samedi soir à dimanche soir.

A partir de 20h00 samedi jusqu'à 20h00 dimanche, des pluies torrentielles et des orages devraient frapper certaines parties du Gansu, du Ningxia, du Shaanxi, du Shanxi, du Hebei, du Liaoning, du Yunnan, du Guangxi et du bassin du Sichuan, a indiqué le Centre météorologique national. Certaines régions enregistreront des précipitations horaires de plus de 70 mm, accompagnées d'orages et de vents violents, a indiqué le centre. Le ministère des Ressources en eau et l'Administration météorologique chinoise ont émis samedi une alerte orange aux inondations dans certaines parties du Sichuan, du Shaanxi et du Gansu au cours de la même période de 24 heures. Le centre a conseillé aux autorités locales de rester vigilantes face à de possibles inondations, glissements de terrain et coulées de boue et a recommandé de suspendre les activités en plein air dans les zones dangereuses. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le n iveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.