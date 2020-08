L'industrie de la restauration pourrait perdre jusqu’à 20 milliards de revenus au cours de la prochaine année, dont 30 % à cause de l’usage grandissant du télétravail au Canada en ce temps de pandémie de Covid-19, selon les résultats d'un nouveau sondage.

L’enquête réalisée par le laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie en Nouvelle-Ecosse (est), relève que 23,6 % des Canadiens ont l’intention de travailler plus souvent à la maison d’ici un an.

Parmi les personnes qui veulent travailler à domicile, 57 % prévoient de dépenser moins au restaurant. Le sondage a été mené du 17 au 29 juillet auprès de 10.851 personnes sur leurs dépenses liées au télétravail et à la nourriture. Avant l'épidémie, 36,8 % des personnes interrogées allaient au restaurant pour un repas ou une pause au moins deux fois par semaine. Ce nombre descend à 23,3 % lorsqu’on les interroge sur leurs intentions lorsque la pandémie sera terminée. Parmi les répondants qui ont déclaré que leur employeur envisageait de permettre à un plus grand nombre de personnes de travailler à domicile, 52,9 % ont dit avoir l’intention d e le faire de manière permanente.

Parmi ces mêmes personnes, 70,1 % entendent consacrer beaucoup moins de temps et d’argent au restaurant.