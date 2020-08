Le gouvernement thaïlandais prévoit un budget 100 milliards de bahts (environ 3,2 milliards de dollars) pour aménager un canal de 240 kilomètres reliant la province de Chai Nat au golfe de Thaïlande afin d'éviter les inondations dans le centre du pays, selon l'Office des ressources nationales en eau (Office of National Water Resources - ONWR).

La construction de l'ouvrage devrait commencer l'année prochaine et il faudrait 10 ans pour l'achever, a déclaré Somkiat Prajamwong, secrétaire général de l'ONWR. Il s'agit de l'un des neuf mégaprojets d'infrastructure de gestion de l'eau du gouvernement visant à empêcher la répétition des inondations catastrophiques de 2011 dans le royaume qui avait fait plus de 800 morts et entraîné le déplacement de millions de personnes. Le plan directeur, baptisé "Plans de gestion des inondations pour le bassin du fleuve Chao Phraya", a été rédigé par des agences gouvernementales en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

L'ONWR a déclaré que ce canal de 240 km est le plus grand projet en termes d'investissement, ajo utant qu'il devrait être construit à l'écart de zones d'habitations.

Le 12 août, le cabinet thaïlandais a approuvé 11,8 milliards de bahts supplémentaires (387,9 millions de dollars) pour lutter contre la sécheresse et les inondations dans tout le pays.