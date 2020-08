Plusieurs cafés ont rouvert tôt samedi leurs portes à Sétif accueillant les premiers clients après plusieurs mois de fermeture dans un respect du protocole sanitaire de prévention de la Covid-19, recommandé par les autorités publiques au titre de la décision de réouverture graduelle et contrôlée des plages, des espaces récréatifs et lieux de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et restaurants et dans l’espoir d’un retour à la vie normale.

Le passant empruntant aux premières heures de ce samedi l’avenue Saal Bouzid du centre-ville de Sétif pouvait visiblement observer que plusieurs cafetiers ont levé rideau en prenant toutefois la précaution de réduire le nombre habituel de tables et en prenant des dispositions devant assurer l’observation des mesures de distanciation en vue d’éviter l’éventuelle propagation de l’épidémie du Covid-19.

Jusqu’à 10h00, l’affluence vers ces lieux habituellement très fréquentés était tout juste moyen avec en l’absence quasi-totale des séniors qui semblent préférer la prudence et siroter leur café à domicile dans une sécurité totale. Cette réo uverture même partielle incluant les restaurants a fait retrouver au centre-ville une certaine vitalité augurant d’un retour graduel à la normale dans une cité où les rencontres entre amis dans les cafés constituent un "must" du rituel quotidien des habitants notamment lorsqu’il s’agit de suivre un match de foot télévisé de leurs clubs préférés.

Dans les cafés les plus fréquentés des quartiers à l’instar de celui El Fadjr à la cité "El Hachemi", de celui des Frères Abbas de la cité "Les tours" ou d’Atlantis de la cité Ennakl El Beri, la reprise a été plutôt calme au milieu d’une observation palpable des dispositions préventives.

Farès travailleur dans un café a déclaré à l’APS avoir attendu avec patience la décision de réouverture surtout avec la baisse du nombre de cas de coronavirus dans la région.

Il a souligné que la fermeture pendant plusieurs mois des cafés lui a été "préjudiciable" même s’il a pu trouver un travail alternatif dans un espace commercial voisin.

La même joie est partagée par les autres travailleurs des cafés et restaurants et même leurs propriétaires dont nombreux ont dû travailler au noir, rideaux baissés, pour subvenir aux charges de leurs familles avec tous les risques encourus dont la fermeture définitive et le retrait du registre de commerce, a précisé encore Farès.

Pour préserver leur santé et celles des clients, les cafetiers accorderont beaucoup d’intention à l’hygiène, à la désinfection régulière et à l’interdiction d’accès aux clients ne portant pas des bavettes en plus du respect des règles de distanciation et de présentation des gobelets à usage unique, a ajouté encore le même jeune.

Habitué du même café, Tarek s’est dit heureux de pouvoir après plusieurs mois de privation s’asseoir à une table dans son café préféré pour siroter son "espresso" quotidien tout en lisant le journal. Il a appelé toutefois tous les citoyens à faire montre d’une observation stricte du protocole sanitaire pour préserver leur santé et celle des autres. Le chef de l’exécutif local, Mohamed Belkateb a relevé dernièrement l’importance du respect du protocole sanitaire par les cafetiers, restaurateurs et autres concernés par la décision de réouverture partielle , insistant sur la fermeté dans la sanction des contrevenants incluant la fermeture immédiate, ont indiqué les services de wilaya. Au cours d’une réunion tenue à la fin de la semaine avec la commission de sécurité pour débattre de la mise en œuvre de la réouverture partielle des mosquées, des espaces récréatifs et lieux de plaisance et de détente, des hôtels, des cafés et des restaurants, le wali a préconisé l’intens ification des opérations d’inspection inopinées de contrôle de l’application du protocole préventif, est-il indiqué.

Il a invité les citoyens à observer scrupuleusement les mesures préventives et contribuer aux actions de sensibilisation notamment dans les 231 mosquées qui ouvrent dès ce samedi leurs portes aux fidèles dans 51 communes de la wilaya.