Le ministère brésilien de la Santé a annoncé samedi 41.576 nouveaux cas de COVID-19 et 709 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures. Le nombre total d'infections dans ce pays est ainsi passé à 3.317.096 et celui de décès à 107.232, selon le ministère.

Les deux chiffres sont les plus élevés en Amérique latine. Le Brésil constitue le deuxième pays le plus touché par le virus au monde, après les Etats-Unis. L'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé, est l'épicentre de l'épidémie dans le pays, avec 697.530 cas confirmés et 26.780 décès, suivi par ceux de Rio de Janeiro et de Ceara.