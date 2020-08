La Tunisie a signalé samedi 120 nouveaux cas confirmés de COVID-19 dont un car mortel, soit le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de l'épidémie, le 2 mars dernier, a indiqué ministère tunisien de la Santé.

Parmi ces nouveaux cas positifs figurent 116 cas de contamination communautaire locale et 4 cas importés, ce qui porte à 2.023 le nombre total des cas confirmés dans le pays. Le bilan fait état de 54 décès dus au nouveau coronavirus et de 1.327 guérisons alors que 642 personnes portent toujours le virus, dont 24 hospitalisées. Les statistiques du ministère tunisien de la Santé montrent une propagation du virus en particulier à Gabes (sud-est) et Kairouan (centre). En effet, les autorités sanitaires locales ont pu détecter 85 cas d'infection locale à Gabes et 17 autres à Kairouan au cours des dernières 24 heures. Le décès supplémentaire a été signalé dans la province de Monastir (côte est du pays). A noter que le ministère tunisien de la Santé vient de réaliser 1.494 analyses virologiques pour porter à 111.517 tests de depistage depuis la découverte d u premier cas importé.