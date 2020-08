Depuis plus de deux semaines, le bilan quotidien des contaminations au COVID-19 au Maroc est passé au-dessus de la barre des 1.000 cas, le nombre des cas graves et critiques explose, celui des personnes sous respiration artificielle ne cesse d'augmenter alors que le nombre de décès enregistre un record tous les jours, ont rapporté des médias.

Cette situation inquiétante a interpellé le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Lors d'une visioconférence tenue jeudi dernier depuis Genève, Tedros Adhanom Ghebreyesus a affirmé que "le nombre de cas de contaminations et de décès au Maroc reste faible en comparaison avec d'autres pays, mais la tendance est à la hausse". "La situation deviendra plus grave si cette tendance haussière se poursuit", a-t-il averti, appelant les autorités marocaines à "faire plus" pour inverser cette tendance et à "être plus fermes" dans les mesures prises pour endiguer la pandémie.

Il faut dire que le Royaume a enregistré mercredi dernier un record en termes de nouvelles contaminations, avec 1.499 nouveaux cas. Un autre triste record a été enregistré jeudi avec 28 nouveaux décès.

Le nombre de contaminations a atteint des proportions alarmantes.

Le système de santé est dépassé, le ministère de tutelle multiplie l'ouverture de nouvelles unités de soins. De leur côté, les autorités locales cadenassent des quartiers entiers dans les villes le plus touchées par le virus. Sauf qu'aujourd'hui, le nombre de personnes contaminées se compte non plus en dizaines, mais en centaines. Depuis le début de la deuxième étape du déconfinement, le 24 juin dernier, la situation épidémiologique dans le Royaume a complètement changé en ce sens que l'indice de propagation du virus ne cesse d'évoluer et le gouvernement n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme, affirmant à chaque fois que la situation est "inquiétante". Force est de constater que la poussée record des contaminations et des cas critiques liés à la pandémie du COVID-19 depuis que le Royaume a décidé de déconfiner la population, est en train de ruiner tous les efforts auparavant consentis par les autorités.

Et au regard de la situation actuelle, l'on est en mesure de s'interroger sur l'utilité de toutes les mesures restrictives qui avaient été prises et auxquelles la population avait adhéré avec civisme, patriotisme et un haut degré de responsabilité.

Le constat, aujourd'hui, est amer. Entre le 3 et le 14 ao ût, le Maroc a recensé 13.704 nouvelles contaminations au COVID-19 et 229 décès, portant le bilan total des cas confirmés à 39.241 pour 611 décès. Une situation qui explique, également, le sérieux camouflet essuyé par le Royaume de la part de l'Union européenne.

Car, depuis le vendredi 7 août, le Maroc a été retiré de la liste des pays exemptés de restrictions de voyage à cause d'une recrudescence des cas de contagions par le COVID-19.