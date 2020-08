En outre, plus de 21.500.350 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 13.205.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Sur la journée de samedi, 5.663 nouveaux décès et 264.102 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 1.105 nouveaux morts, l'Inde (944) et le Brésil (709). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 169.489 décès pour 5.361.613 cas recensés, selon l'université Johns Hopkins.

Au moins 1.818.527 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 107.232 morts pour 3.317.096 cas, le Mexique avec 56.543 morts (517.714 cas), l'Inde avec 49.980 morts (2.589.682 cas), et le Royaume-Uni avec 41.361 morts (317.379 cas).

Parmi les autres pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 86 décès pour 100.000 habitants, suivi par le Pérou (79), l'Espagne (61), le Royaume-Uni (61), et l'Italie (59). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 84.808 cas (22 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4.634 décès (0 nouveaux), et 79.519 guérisons.

L'Amérique Latine et les Caraïbes totalisaient dimanche 240.071 décès pour 6.111.270 cas, l'Europe 210.374 décès (3.509.567 cas), les Etats-Unis et le Canada 178.549 décès (5.483.457 cas), l'Asie 79.406 décès (3.940.731 cas), le Moyen-Orient 32.068 décès (1.319.087 cas), l'Afrique 25.331 décès (1.110.768 cas), et l'Océanie 429 décès (25.476 cas, selon des chiffres officiels.