Le service de radiologie de l’hôpital "Youcef Damerdji" de Tiaret a repris ses activités, après sa fermeture au mois de mars dernier suite à l’apparition de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris du directeur d e l’hôpital, Sofiane Kaid Amar.

Le service a été rouvert pour assurer diverses prestations dont l’IRM, a indiqué le même responsable, expliquant que "la fermeture du service de radiologie est due à la désignation de l'hôpital pour l’accueil des malades atteints du Covid-19, depuis l’apparition du premier cas dans la wilaya".

Le service de radiologie ne faisait pas partie des structures qui accueillaient des malades atteints du Covid-19 tout comme le service de chirurgie générale, qui restait ouvert pour recevoir les patients nécessitant des interventions urgentes.

Le directeur de l’hôpital a, en outre, rappelé que les services affectés à l’accueil des malades atteints du Covid-19 ont été isolés des services de chirurgie générale et de radiologie.

Deux entrées distinctes et séparées leur ont été attribuées et les visites ont été réduites.