Une caravane médicale de solidarité a pris le départ dimanche vers les zones d’ombre de la commune de Sali (110 km Sud d’Adrar), à l’initiative du Croissant rouge algérien (CRA).

Initiée en coordination avec la commune et des associations locales, la caravane s’est ébranlée de la polyclinique de Sali pour assurer, durant une semaine, des consultations médicales et prodiguer des conseils sur les voies de prévention du nouveau coronavirus (Covid-19), en plus de distribuer des bavettes de protection. Les responsables communaux ont salué cette action de solidarité à laquelle les initiateurs ont impliqué les associations locales et qui cible les populations des différents ksour de la commune de Sali. Aussi, plusieurs opérations bénévoles de sensibilisation ainsi que de nettoiement et de désinfection sont actuellement menées à travers la wilaya d’Adrar, avec l’autorisation de réouverture de certaines mosquées aux fidèles, dans le strict respect des conditions de prévention énoncées par le ministère de tutelle.