Une rencontre périodique entre les services du ministère de la Défense nationale (MDN) et les diverses franges et catégories représentants les retraités de l’Armée nationale populaire (ANP) ainsi qu’avec les blessés et les invalides, se tiendra au courant de la semaine prochaine afin d’étudier leurs préoccupations médico-sociales et trouver des solutions pour chaque catégorie, indique vendredi le MDN dans un communiqué.

"Dans le sillage des rencontres périodiques organisées par les services compétents du MDN avec les diverses franges et catégories représentants les retraités de l'ANP ainsi qu’avec les blessés et les invalides, afin d’étudier leurs préoccupations médico-sociales et trouver des solutions pour chaque catégorie, le MDN tient à informer qu’une rencontre est prévue au courant de la semaine prochaine au Cercle national de l’Armée où seront présents les représentants de toutes les catégories sus-citées, qui seront invités conformément aux modalités en vigueur", précise la même source.

"Ces démarches viennent en concrétisation des orientations du Haut Commandement de l’ANP q ui veille toujours à la parfaite prise en charge des préoccupations sociales des enfants de l’ANP qui ont achevé leurs années de service dans les rangs", conclut le communiqué.