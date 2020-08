Le mouvement opéré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le corps des magistrats, a pour objectif "de donner un nouveau souffle à l’action judiciaire et améliorer le service public au sein de la justice", a souligné jeudi à Bouira la présidente du Conseil d’Etat, Mme Farida Benyahia.

S’exprimant lors de la cérémonie de l’installation de la nouvelle présidente de la Cour de justice de Bouira, Mme Zelabdi Houria, et le nouveau procureur général M. Djaâd Cherif, désignés dans le cadre du mouvement décidé par le président de la République, la présidente du Conseil d’Etat, a mis l’accent sur l’importance que revêtent ces changements dans la promotion et le développement de l’activité judiciaire.

"Ce mouvement opéré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a pour objectif de donner un nouveau souffle au travail judiciaire et l’amélioration du service public au sein de la justice et il intervient aussi dans le cadre de la mise en application de ses engagements à instaurer une justice efficace et impartiale et ce en rép onse aux ambitions légitimes des citoyens", a souligné Mme Benyahia dans son allocution.

La présidente du Conseil d’Etat a saisi cette occasion pour réitérer l’un des principaux objectifs tracés par les hautes autorités du pays à savoir celui "d’instaurer une justice indépendante pour être au diapason des nouveaux défis auxquels est confrontée la justice, notamment en ces circonstances sensibles que connaît l’Algérie et qui nécessitent la mobilisation de toutes les énergies humaines". Dans un message lu par sa représentante, le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, M. Belkacem Zeghmati, a appelé les différentes parties du secteur à fournir davantage de sacrifices pour instaurer le respect de la loi et son application avec rigueur et impartialité.