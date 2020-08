Au total, 46 mosquées sont rouvertes Depuis samedi à Tizi-Ouzou, en application de l'instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'ouverture graduelle des lieux de culte (fermés à titre préventif contre la propagation de la Covid-19), a indiqué jeudi à l'APS, le directeur local des affaires religieuses et des waqfs, Aissa Bouicha.

Ce même responsable, a précisé que la réouverture progressive et contrôlée des lieux de culte à Tizi-Ouzou concerne dans un premier temps un total de 46 mosquées répondant aux exigences sanitaires édictées dans le dispositif gouvernemental de prévention de la propagation de la Covid-19, a-t-il ajouté. Ces 46 mosquées ont été dotées chacune d'une caméra thermique pour la prise de température des fidèles. En outre un total de 10 000 bavettes et de 350 litres de solution désinfectante ont été distribués sur ces mosquées, a souligné M. Bouicha.

Il a ajouté que ces lieux de culte ont été tous nettoyés et désinfectés en prévision de leur réouverture. Le conseiller du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chargé des associations religieuses, Aissa Belakhdhar, qui a présidé ce jeudi à Tizi-Ouzou, une réunion avec les zaouïas, a fait appel au "sens de responsabilité" de chacun pour réussir cette réouverture graduelle des mosquées samedi prochain en "évitant d'adopter des comportements qui pourraient contribuer à la propagation du nouveau coronavirus". Il a ajouté que la réussite de cette réouverture à travers le respect des mesures de prévention, permettra "d'accélérer" le processus de réouverture de toutes les autres lieux de culte.