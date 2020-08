L’unité de Skikda de l’Algérienne des eaux (ADE) a lancé courant août une campagne d’élimination des fuites dans le réseau de distribution d’eau potable (AEP) à travers les divers quartiers du c hef-lieu de wilaya, a-t-on appris jeudi auprès de cette unité.

Selon la même source, l’opération vise à améliorer le service public de distribution d’eau dans la ville, approvisionnée à partir de la station de dessalement d'eau de mer et à préserver cette ressource vitale notamment en cette période d’été.

La campagne vise en priorité le vieux noyau de la ville de Skikda et les cités des "500 logements", "700 logements", "Lassia", "frères Saker", "Merdj Edhib"et "Salah Boulkeroua", est-il indiqué. Plusieurs projets d’amélioration de la distribution de l’eau à la population de la ville de Skikda et ses environs sont parallèlement menés et concernent notamment la réhabilitation des réseaux de distribution particulièrement ceux vétustes, la rénovation de la station de traitement de Hammadi Krouma et le renouvellement des canalisations de transfert depuis le barrage Kenitra dans la commune Oum Toub.

La même source a fait état de la réparation de 209 fuites d’eau sur le réseau de transfert, 1.156 fuites dans le réseau de distribution et 901 fuites dans les branchements à travers les 23 communes dont les réseaux sont gérés par l’ADE.