"Les dirigeants palestiniens rejettent ce que les Emirats arabes unis ont fait. Il s'agit d'une trahison d'El-Qods et de la cause palestinienne", a indiqué dans un communiqué la direction palestinienne appelant à une "réunion d'urgence" de la Ligue arabe pour dénoncer le projet soutenu par les Etats-Unis.

Le mouvement de résistance palestinien, Hamas, a de son coté "condamné" et rejeté" l'accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis y voyant un "chèque en blanc" pour la poursuite de "l'occupation" israélienne.

"Cet accord est rejeté et condamné. Il ne sert pas la cause palestinienne mais est considéré comme une continuation du déni des droits du peuple palestinien", a déclaré Hazem Qassem, le porte-parole du Hamas, cité par des médias.

Les Emirats arabes unis (EAU) et Israël ont concl u jeudi un accord de paix négocié sous l'égide des Etats-Unis, censé conduire à une normalisation complète de leurs relations diplomatiques, ont rapporté auparavant des médias.