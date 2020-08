Les touristes de seulement dix-neuf pays hors de l'espace de Schengen pourront entrer en Suisse à partir de dimanche, selon une liste actualisée vendredi par les autorités suisses.

En juin, la Suisse a rouvert ses frontières sans contrôles aux Etats Schengen et rétabli la libre circulation des personnes avec les pays membres de l'Union européenne (UE) notamment, qui ne sont plus considérés comme des pays "à risque". Certains travailleurs d'"Etats tiers" sont également redevenus admissibles mais pas les touristes car les entrées en provenance d'un pays "à risque" pour des séjours sans autorisation de moins de 90 jours continuent de n'être accordées qu'"en cas d'absolue nécessité". En vertu de la dernière ordonnance du Département Fédéral de Justice et Police, qui entre en vigueur le 16 août à 00h00, tous les Etats en dehors de l'espace Schengen sont considérés "à risque" à 19 exceptions près : Andorre, l'Australie, la Bulgarie, le Canada, Chypre, la Corée du Sud, la Croatie, la Géorgie, l'Irlande, le Japon, Monaco, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie, le Rwanda, Saint-Marin, le Saint-Siège, la Thaïlande, la Tunisie et l'Uruguay. Pour les pays qui ne sont pas considérés à risque, l'entrée ne fait plus l'objet de restrictions liées au nouveau coronavirus.

Leurs ressortissants peuvent toutefois faire l'objet d'une quarantaine à l'arrivée, comme cela a été imposé la semaine dernière aux voyageurs en provenance d'Espagne.