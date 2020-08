La brigade mobile de la police judiciaire de Boukadir (25km à l'ouest de Chlef) a démantelé un réseau spécialisé dans l'organisation de voyages clandestins (harraga) et arrêté quatre individus, indique vendredi un communiqué de la cellule d'information et de communication de la sûreté de wilaya.

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l'émigration clandestine, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de Boukadir ont démantelé un réseau spécialisé dans les voyages clandestins (harraga) et arrêté quatre individus âgés entre 24 et 30 ans, originaires tous de la région de Boukadir. Suite à l'exploitation de renseignements indiquant qu'un groupe de jeunes procédait à la collecte de fonds en vue de préparer un voyage clandestin, et après la prise de toutes les procédures légales, ladite brigade a lancé des investigations et recherches ayant permis l'arrestation des individus en question et la saisie d'un zodiac trouvé en possession du principal instigateur de l'opération. Après constitution du dossier des procédures pénales, les mis en cause ont été déférés devant les autorités judic iaires de Boukadir pour "tentative de trafic d'émigrants en contrepartie d'un gain financier".

Le juge d'instruction a ordonné leur placement en détention provisoire.