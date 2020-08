Lors d’une visite d’inspection au siège de l'Office national des examens et concours (ONEC) à Kouba (Alger), le ministre a salué les efforts déployés par toutes les parties concernées (inspecteurs de l’Education nationale, cadres, enseignants et autres personnels) dans le cadre de la préparation des examens officiels, soulignant que d’énormes sacrifices étaient consentis pour mener à bien l’opération.

Il s’agit d’une mission délicate dans la conjoncture exceptionnelle que traverse notre pays en raison de la crise sanitaire mondiale, a-t-il dit, estimant que "ce sacrifice est un devoir national au service de notre Ecole mais aussi pour assurer la crédibilité de ces examens malgré la difficulté de l'isolement et du confinement pour le personnel chargé de superviser l’élaboration et l’impression de s sujets". Cette mise en quarantaine, qui durera 36 jours (12 h/jour) et qui s’étalera du 13 août courant jusqu'au 17 septembre 2020, exige du staff de faire preuve de responsabilité, de rigueur, de sérieux et de concentration permanente, tout en appliquant le règlement intérieur du centre, a-t-il dit.

Dans ce cadre, le ministre a adressé un message pour rassurer les candidats à ces deux examens ainsi que leurs parents, rappelant que «toutes les mesures préventives ont été prises, à travers un protocole sanitaire rigoureux élaboré pour préserver leur santé ainsi que celle de tout le staff qui veille à garantir la réussite de cet important rendez-vous éducatif».

Saluant les efforts que déploie l’Etat pour « assurer les moyens nécessaires à la préparation et au déroulement de ces deux examens », M. Ouadjaout a rappelé que les autorités publiques avec tous leurs différents dispositifs , veillent à assurer la crédibilité de ces examens.

Les épreuves du BEM se dérouleront du lundi 7 au mercredi 9 septembre 2020 et celles du Baccalauréat sont prévues du dimanche 13 au jeudi 17 septembre 2020.