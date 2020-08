Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé samedi que trois vaccins contre le COVID-19 en étaient à différentes phases d'essai dans le pays et que l'Inde allait renforcer ses infrastructures pour une production de masse une fois ces nouveaux vaccins prêts.

S'adressant à la nation à l'occasion du 74e Jour de l'Indépendance devant les remparts du Fort Rouge, un monument historique de la capitale New Delhi, il a exprimé l'espoir que le pays gagnera la lutte contre le virus. "C'est prête notre feuille de route pour apporter le vaccin Corona à tous les Indiens dans les plus brefs délais", a déclaré M. Modi. L'Inde est le quatrième pays le plus touché par le nouveau coronavirus en terme de nombre d'infections. Le nombre total de cas d'infection confirmés a dépassé les 2,5 millions, atteignant 2.526.192, tandis que le nombre total de décès s'élève à 49.036, selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé.