Un groupe de conseillers en santé publique auprès du gouvernement américain a exprimé ses graves préoccupations envers la décision de l'administration du président Donald Trump de modifier la façon dont les hôpitaux communiquent les données sur le COVID-19, a rapporté vendredi CNN.

Une trentaine de membres actuels et anciens du Comité consultatif sur les pratiques de contrôle des infections dans les soins de santé ont fait part de leur préoccupation dans une lettre adressée au ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS), a indiqué la chaîne sur son site.

"Nous sommes extrêmement préoccupés par ce changement abrupt dans les déclarations sur le COVID-19", écrit ce groupe d'experts indépendants qui donne des conseils au HHS et au Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) sur les pratiques et les stratégies de contrôle des infections, selon CNN. "A l'avenir, il sera encore plus difficile d'effectuer des comparaisons significatives entre les Etats et de comprendre quelles stratégies d'atténuation du COVID-19 ont été couronnées de s uccès (ou ont échoué)", disent ces experts dans la lettre datée du 31 juillet.

Le HHS a publié une note sur son site web le mois dernier, disant que l'administration Trump avait ordonné aux hôpitaux de communiquer toutes les informations sur les patients atteints de COVID-19 au ministère, au lieu de les communiquer à la fois au HHS et au CDC comme auparavant, selon CNN.

Ce nouveau système de remontée des données a rapidement suscité des critiques de la part de responsables de la santé publique, selon la chaîne d'information.

L'ancien directeur par intérim du CDC, Richard Besser, a ainsi jugé qu'il s'agissait là d'un "pas en arrière" pour la réponse américaine au nouveau coronavirus et d'"un nouvel exemple de mise à l'écart du CDC".