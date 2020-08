Les Etats-Unis étaient "insuffisamment préparés" à "la plus grande crise sanitaire ayant frappé la nation depuis un siècle", a déclaré Robert Redfield, directeur du Contre de contrôle et de prévention des maladies des Etats-Unis (CDC), alors que le pays est le plus affecté au monde par le COVID-19.

Les "dommages collatéraux" de la pandémie sont rendus visibles par le fait que les responsables sanitaires ont dû se détourner de façon disproportionnée du traitement du sida, de l'hépatite C et d'autres maladies, a-t-il indiqué dans un entretien accordé mercredi au directeur médical de WebMD, John Whyte.

Le nouveau coronavirus, qui a contaminé plus de 5,3 millions de personnes et provoqué plus de 168.000 décès aux Etats-Unis, a mis en évidence de nombreuses faiblesses dans le système de santé américain.

"Dans certains Etats, il n'y a que 40, 30, 20 personnes chargées de rechercher les contacts", a noté M. Redfield. "Ce pays n'a vraiment pas investi dans les capacités de base de la santé publique." "Il est temps d'investir dans la santé publique, (...) l'analyse de donné es prédictive, la résilience des laboratoires publics, notre personnel de santé public", a-t-il souligné.

"Nous devons nous assurer, pour nos enfants et petits-enfants, que cette nation ne soit plus jamais insuffisamment préparée à une crise de santé publique", a déclaré M. Redfield.