Les travaux de réhabilitation du réseau de distribution de l’oxygène médical du service Ibn Sina du Centre hospitalo-universitaire, CHU- Dr Benbadis de Constantine, ont été achevés, a affirmé vendredi la directrice des activités médicales et paramédicales, Dr Lynda Chakmak.

"Lancés depuis quelques jours et confiés à une entreprise privée qualifiée, ces travaux sont inscrits dans la cadre des mesures prises par le chef de l’exécutif, Ahmed Abdelhafid Saci" a précisé à l’APS, la même responsable, relevant que la surconsommation de l’oxygène médical, générée par la crise du Covid-19, a mis à nu la vétusté des réseau de distribution de ce produit vital dans la prise en charge des patients.

La priorité dans la réhabilitation des réseaux d’oxygène a été donnée au service Ibn Sina, "un bloc névralgique du CHU de Constantine activant à plein temps et assurant des activités d’urgence" a encore détaillé la praticienne Fort de 87 lits dont 31 réservés aux soins intensifs, le service Ibn Sina qui dispose également de 7 lits de réanimation de haute technologie accueillera "dès cette semaine" les malades nécessitant une réanimation et ceux hospitalisés au service de la médecine interne dont les cas atteints du Covid-19, a souligné Dr Chakmak Elle a dans ce sens ajouté que la procédé permettra d’entamer les travaux de réparation du réseau d’alimentation en oxygène médical au service de la médecine interne, considéré lui aussi comme "la colonne vertébrale" du CHU.

Les travaux de réparation du réseau d’approvisionnement en oxygène médical se poursuivront et cibleront "ultérieurement" le service de pneumologie puis tous les autres services du CHU, a fait savoir le docteur Chakmak, relevant l’état de dégradation et d’insalubrité du réseau de fluides médicaux réalisé, il y a une centaine d’années et "qui n’a jamais fait objet d’opération d’entretien ou de réparation".

A ce titre, la même responsable a indiqué que les failles de ce réseau sont apparues avec la crise du coronavirus dont les soins nécessitent une oxygénothérapie, rappelant que le CHU-Dr Benbadis a accueilli, depuis le début de la pandémie du Covid-19, les cas critiques notamment ceux présentant des comorbidités graves et chroniques.

Le constat technique établi par l’entreprise chargée de la réhabilitation du réseau d’oxygène médical du CHU fait état "de l’existence d’un réservoir de 1.000 litres hors service depuis plusieur s mois, faute de pièces de rechanges, et de régulateurs dans des services et centrales à bouteilles également hors d’usage".

Ces "failles" avaient mis à rude épreuve le professionnalisme du personnel soignant du CHU, la seule structure de santé qui prend en charge les cas graves du Covid-19 tout en assurant les autres activités d’interventions médicales et chirurgicales, a souligné le docteur Chakmak, affirmant "qu’aucun incident n’a été signalé durant cette situation de crise aggravée par le déficit en oxygène médical".

La même responsable a fait état dans ce contexte de 1.829 cas de coronavirus pris en charge au CHU depuis l’apparition de l’épidémie.

Le CHU de Constantine consomme quotidiennement pas moins de 80.000 litres d’oxygène, un volume des plus importants à l’échelle nationale, a-t-on affirmé, précisant que les réparations menées sur le réseau d’alimentation en oxygène médical permettra "d’assurer les soins de 80 malades atteints du Covid sans interruption ou baisse de pression dans une seule solution (une seule conduite d’amenée d’oxygène (ndlr)".