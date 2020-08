Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a loué, mercredi, les efforts de certains walis dans la lutte contre la propagation du Covid-19, affirmant, en revanche que de tels efforts n'avaient pas été enregistrés dans d'autres wilayas.

Dans une allocution à l'ouverture de la 2eme session de la Rencontre Gouvernement-Walis, le Président Tebboune a saisi cette rencontre pour saluer certains walis qui se sont distingués dans la lutte contre la propagation de la pandémie, notamment après l'élargissement de leurs prérogatives en matière de gestion des situations induites par le virus.

"Des efforts, qui malheureusement, n'ont pas été palpables dans d'autres wilayas, parfois même dans l’intérêt à accorder au citoyen et à son environnement et dans la réalisation de ce qui était tracé pour l'amélioration du niveau de vie de millions de citoyens, vivant encore dans des zones d'ombres et presque à une autre époque comme s’il s’agissait là d’un destin scellé", a-t-il déploré.

Et d’ajouter : "nous avons, ces six derniers mois, concent ré le plus grand effort sur la lutte contre un facteur imprévisible, en l’occurrence la pandémie Covid-19 que nous avons pu, Dieu merci, garder sous contrôle grâce à nos scientifiques et nos médecins et à notre armée blanche de médecins, de paramédicaux et autres personnels de la santé".

La prise en charge des préoccupations locales, a affirmé le chef de l’Etat à l’adresse des walis, "est au cœur de vos principales missions dans le cadre de l’édification de l’Etat de Droit et la plus urgente, à l’heure actuelle, c’est le suivi quotidien de l’évolution de la situation sanitaire sur le terrain, dès samedi prochain, afin de pouvoir intervenir rapidement au besoin en vue de juguler la propagation de la pandémie, même si cela doit passer par un nouveau confinement sanitaire".

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a souligné le lien entre la maîtrise de la situation sanitaire, en attendant l’acquisition du vaccin adéquat, et la réunion des conditions propices à la mise en œuvre du Plan de la relance socio-économique.

Le Président Tebboune a rappelé, à ce propos, les décisions du Haut Conseil de sécurité et du Conseil des ministres portant déconfinement partiel "devenu nécessaire pour l’économie nationale et pour le morale du citoyens", a-t-il dit appelant les walis à prendre les décisions qui s’imp osent au regard de l’évolution de la situation sanitaire au niveau de chaque wilaya.

Le président de la République a tenu à cette occasion à souhaiter un bon et rapide rétablissement à quatre (4) walis contaminés au nouveau coronavirus.