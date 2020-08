Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a reçu mardi à Alger au siège de son département ministériel l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite en Algérie, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El Omairini, avec lequel il a examiné les opportunités de partenariat et d’investissements dans le domaine de l’industrie énergétique, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Attar a tenu à exprimer, à cette occasion, ses vifs remerciements au Royaume d’Arabie Saoudite et notamment au ministre de l’Energie saoudien, Abdel Aziz ben Salmane, pour les efforts déployés dans le cadre des discussions entre les pays producteurs de l’OPEP et non OPEP afin d’assurer la stabilisation du marché pétrolier, dans l’intérêt des pays producteurs et consommateurs, a précisé la même source.

Pour sa part, l'ambassadeur saoudien a félicité M. Attar pour sa nomination en tant que ministre de l’Energie, tout en exprimant la disponibilité de son pays à renforcer davantage la coopération entre les deux pays, a ajouté le communiqué.

L'ambassadeur saoudien a, également, mis en avant "le rôle important et les efforts déployés par l’Algérie, en sa qualité de Président de la Conférence de l’OPEP, visant à réussir le dialogue eu sein de l’OPEP pour la stabilisation du marché pétrolier".

"Les deux parties se sont félicitées de la constance des relations traditionnelles entre les deux pays frères et ont passé en revue l’état des relations de coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie ainsi que les voies et moyens de leur renforcement dans leur intérêt mutuel", a noté le document.

Ils ont exprimé, à cette occasion, leur volonté d’explorer les opportunités de partenariat, d’investissements et de partage d’expériences sur toute la chaîne de l’industrie énergétique notamment la pétrochimie et également dans le domaine du dessalement d’eau de mer au regard de l’expérience avérée de la partie saoudienne dans ces domaines.

A cet effet, il a été convenu d’un échange de visites entre les experts des deux pays pour s’enquérir de près des opportunités de partenariat et d’investissement, a conclu le communiqué.