Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, s’est entretenu par visioconférence, lundi 10 août, avec le vice-président exécutif d’Africa, Occidental Petroleum Corporation Saamir Elshihabi avec lequel il a évoqué notamment les perspectives du renforcement du partenariat entre le groupe Sonatrach et la compagnie Occidental Petroleum dans les domaines des hydrocarbures, a indiqué mardi un communiqué de ce ministère.

M. Elshihabi a remercié à l'occasion M. Attar pour le temps qu’il lui a accordé pour lui transmettre les salutations de Mme Vicki Hollub, présidente and CEO d’Occidental Petroleum Corporation, a précisé la même source.

Apportant un démenti aux articles de presse évoquant qu’Occidental comptait céder ses parts algériennes acquises récemment à travers le rachat des participations d’Anadarko en Algérie, M. Elshihabi a confirmé "la volonté d’Occidental de développer sa coopération avec la Sonatrach dans tous les domaines des hydrocarbures en rappelant les entretiens fructueux tenus la veille avec le PDG de Sonatrach", a ajouté le com muniqué.

M. Elshihabi a exprimé également la volonté d’Occidental d’associer à l’avenir une participation plus importante des compétences algériennes dans leurs activités en Algérie. De son côté, M. Attar a confirmé et assuré que le ministère de l’Energie est disposé à soutenir tout effort de développement du partenariat entre Sonatrach et Occidental dans le cadre des contrats en cours et surtout sur de nouvelles opportunités dans tous les domaines des hydrocarbures, notamment dans le cadre des nouvelles dispositions de la loi pétrolière 19/13, a fait savoir le document.

Au sujet de l’état d’élaboration des textes d’application de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, le ministre de l’Energie a tenu à rassurer et informer M. Elshihabi qu’une équipe est mobilisée en ce moment pour la finalisation des textes réglementaires prioritaires et que l’ensemble de ces textes seront introduits dans le circuit d’approbation dans les meilleurs délais en accord avec la nouvelle loi pétrolière.

Pour sa part, la présidente (CEO) d’Occidental, Mme Vicki Hollub, a affirmé mardi 11 août lors d’une intervention à partir de Houston (Etats-Unis), que sa compagnie a pris "la décision stratégique de faire de l'Algérie un actif principal (Core Asset)".

Elle a précisé, en outre, que les équipes d’Occidental c ontinuent à approfondir les données de l'Algérie notamment sur des opportunités additionnelles dans les zones dans lesquelles Occidental opère actuellement et dans les zones d’expansion pour maximiser la valeur des actifs en vue de renforcer les capacités opérationnelles dans l’organisation d’operating conjoint avec Sonatrach.

"La présidente d’Occidental a souligné tout particulièrement que les relations d’Occidental avec le Gouvernement Algérien sont excellentes et permettent de créer de la valeur pour l’Algérie et les actionnaires d’Occidental", a conclu le communiqué.