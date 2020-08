"Je vais reprendre le travail le 17 août, avec au programme une préparation physique adaptée et personnalisée, pendant une semaine avec mon préparateur, Younes Lehouar.

J'enchaînerai, le 24 août, par un stage de reprise technique au centre d’entraînement de Boulogne-Billancourt, où je vais bosser toute l’année en prévision des JO", a déclaré, dans un entretien à l'APS, Larbi Bouriah depuis Paris.

En parallèle, le pongiste algérien devrait bénéficier de stages à l’étranger, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.

Des stages qui sont d’ailleurs à l’étude au niveau de la Fédération algérienne (FATT) et seront programmés en fonction du calendrier officiel de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF), non encore arrêté.

Comme le reste des athlètes algériens, qualifiés et qualifiables aux joutes de Tokyo, Bouriah a essayé, tant bien que mal, de s’entretenir à la maison, selon les moyens disponibles.

"Durant le confinement, où toutes les salles étaient fermées à Paris, la pratique technique était annulée, et on s’était contenté de s’entretenir à la maison, avec des séances de renforcement musculaire pour rester plus ou moins actif", a expliqué Bouriah.

Avec un volume de 20 heures d’entraînement technique par semaine durant les périodes normales au centre de Boulogne, doté de toutes les commodités, Larbi Bouriah compte peaufiner graduellement sa préparation, pour arriver au meilleur de ses capacités.

"Pour le volet technique, je travaillerai dans des conditions optimales et j’aurai l’occasion de m’auto-évaluer avec des sparring-partners de valeur mondiale issus de plusieurs pays.

Ceci va m'aider à m'améliorer et retrouver au moins mon niveau", selon le pongiste de 37 ans. Le 294e mondial (classement ITTF/avril 2020) trouve qu’il aura une année de préparation pleine à saisir, en essayant d'éviter les blessures.

"Si je fais une préparation optimale et sérieuse pendant une année, cela me suffira pour atteindre à Tokyo mon meilleur niveau, et c’est mon premier objectif", a souhaité Bouriah.

"A Tokyo, il est clair que je ne vais pas jouer pour une médaille, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord mon âge avancé, puis la présence de pongistes de très haut niveau, donc mieux lotis", a justifié Larbi Bouriah, mais cela ne l’empêchera pas outre mesure d’honorer son pays, avec le souhait, au final, d'arriver à passer le 1er tour aux JO, un stade jamais atteint par le tennis de table algérien durant ses quatre présences à ces joutes.

"Devenir le premier pongiste algérien à passer le cap du 1er tour est aussi mon objectif à Tokyo.

C’est faisable, avec un tirage au sort clément et surtout si j’arrive aux joutes en pleine possession de mes moyens", a dit le joueur de Courbevoie sport tennis de table (France). Pour pouvoir atteindre cet objectif, la FATT veille à doter son athlète des moyens nécessaires et l'entourer des meilleures conditions de travail. D'ailleurs, Bouriah se réjouit de la disponibilité affichée par les responsables de la FATT qui, a-t-il assuré, "sont très réceptifs à (ses) demandes, dont (son) intégration au centre de préparation de Boulogne".