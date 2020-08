Le ministère irakien des Affaires étrangères a annulé mercredi une visite prévue jeudi du ministre turc de la Défense à Baghdad et convoqué l'ambassadeur de Turquie après un raid turc qui a tué trois militaires irakiens la veille près d'Erbil dans la région du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que la visite du ministre Hulusi Akar prévue jeudi n'aura pas lieu et qu'il va convoquer l'ambassadeur Fatih Yildiz "pour lui remettre une lettre de protestation très ferme exprimant le refus de l'Irak de toute attaque et violation" de son territoire.

Selon l'armée irakienne, un drone turc a bombardé mardi un véhicule militaire irakien près de Sidekan dans la région autonome du Kurdistan irakien, tuant deux officiers et un leur chauffeur. L'armée turque mène régulièrement des opérations terrestres, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie sur des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit en Turquie) dans le nord de l'Irak.