Un précédent bilan faisait état de 160 morts. La déflagration au port de Beyrouth a été provoquée par un incendie dans l'entrepôt où étaient stockées 2.750 tonnes de nitrate d'ammonium.

Le ministre de la Santé par intérim au Liban, Hamad Hassan, a annoncé que le nombre de victimes tuées dans les explosions qui ont frappé la capitale libanaise s'était élevé à 171 tandis que le nombre de personnes disparues se situe entre 30 et 40 personnes.

M. Hassan a également observé que près de 1.500 blessés nécessitent des soins appropriés et que 120 autres sont toujours en bloc d'urgence.

Ces propos font suite à sa rencontre avec Rick Brennan, directeur régional des urgences de l'Organisation mondiale de la santé, visant à discuter des défis auxquels est confronté le secteur de la santé au Liban à la suite des explosions dans le port de Beyrouth. Par ailleurs, les cloches des églises ont retenti et les mosquées ont lancé simultan ément l'appel à la prière à 18h08 mardi, l'heure exacte à laquelle l'explosion du port de Beyrouth ravageait la capitale libanaise le 4 août.

La déflagration a aussi fait près de 300.000 sans abris et provoqué un séisme politique qui a déjà provoqué la chute du gouvernement lundi.

A l'entrée du port, plusieurs centaines de personnes, se sont rassemblées, certaines venues de Gemmayzé, un quartier tout proche dévasté par l'explosion. Brandissant des pancartes affichant chacune le nom d'une victime, sa nationalité et un cèdre vert, emblème du Liban, elles se sont mises au garde-à-vous à l'heure exacte à laquelle s'est produite l'explosion qui a soufflé des quartiers entiers, selon des correspondants de presse sur place.