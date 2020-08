Il n"'y a pas de crise" au Zimbabwe en dépit des problèmes socio-économiques que connait le pays depuis une vingtaine d'années, a affirmé le porte-parole du gouvernement, Nick Mangwana.

"Quelle crise? De quoi parlons-nous exactement?", s'est interrogé M. Mangwana depuis Johannesburg. "Quelqu'un a perdu une élection en 2018 et a refusé cette défaite", a-t-il affirmé en référence à la présidentielle de juillet 2018 au Zimbabwe. Le scrutin a été remporté par Emmerson Mnangagwa, candidat du parti au pouvoir, l'Union nationale africaine du Zimbabwe-Front patriotique (Zanu-PF), face au candidat du principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique (MDC), Nelson Chamisa.

"Pour justifier l'intervention internationale, ce qu'ils (les opposants) font constamment, c'est de dire qu'il y a une crise", selon M. Mangwana. Le porte-parole du gouvernement, cité par l'AFP, a en outre justifié une vingtaine d'arrestations lors d'une manifestation anti-gouvernementale le 31 juillet, dont celles de l'écrivaine Tsitsi Dangarembga et de l'avocate et porte-parole du MDC, Fadzayi Mahere. Il a précisé que les personnes arrêtées lors de la manifestation de fin juillet à Harare étaient certes "connues", mais peu nombreuses.

Remises en liberté sous caution, Mme Dangarembga et Mme Mahere ont été inculpées d'"incitation à la violence". Le Zimbabwe connait depuis une vingtaine d'années des problèmes économiques, qui se traduisent par une inflation galopante et des pénuries de nombreux produits de première nécessité. Plusieurs années de sécheresse ont aggravé la situation, encore compliquée par la pandémie de Covid-19.