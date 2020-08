"C'est avec une immense tristesse et une peine que j'ai appris la disparition de l'un des piliers de la culture algérienne, la défunte Nouria Kazdarli", lit-on dans le message du Premier ministre.

En cette douloureuse circonstance, M. Djerad a présenté ses condoléances à la famille de la défunte, "priant Dieu, Tout-Puissant, de l'accueillir en son Vaste Paradis et d’accorder à sa famille du courage et de la patience".

Décédée dimanche dernier à l'âge de 99 ans après plus de 60 ans d'apport à la culture nationale, la défunte a à son actif plus de 200 pièces de théâtre, plus de 160 feuilletons et quatre longs métrages.