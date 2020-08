Vous vous le demandez chaque été ou presque : peut-on partir en vacances avec un écran solaire acheté l'année d'avant ? Nous avons posé la question à des experts. L'heure du départ en vacances approche, vos bagages sont bientôt prêts, mais vous réalisez au dernier moment que vous avez oublié de racheter un tube de crème solaire. Est-il raisonnable de glisser celle de l'année dernière dans votre valise ? Oui et non.

En 2017, le media italien Altroconsumo avait décidé de mener sa petite enquête sur les écrans solaires. Après avoir fait quelques tests sur plusieurs crèmes 50+ techniquement périmées 12 mois après leur ouverture (réchauffage et refroidissement comme pendant un trajet en avion, conservation des produits à 40 degrés pendant 15 jours, etc.), le résultat était sans appel : non seulement les crèmes n'avaient pas changé d'aspect et d'odeur, mais en plus leur indice de protection (testé en laboratoire) était resté le même.

PRIVILÉGIEZ DES CRÈMES SOLAIRES NEUVES

Et pourtant, le doute demeure. Qu'il s'agisse des effets de la chaleur, de l'eau, des bactéries ou tout simplement du temps qui passe, toute crème solaire n'est pas « summerproof ». Ou plutôt, elle ne l'est pas deux étés de suite : "les pharmacologues nous expliquent bien que n'importe quel produit perd en efficacité dans l'année qui suit son ouverture", explique Jean-Luc Schmutz, Professeur au département de Dermatologie du CHRU de Nancy-Brabois. "En revanche, un produit qui n'a pas été ouvert, et qui n'a donc pas été oxydé, conserverait ses propriétés plusieurs années. Récemment, on a utilisé des masques contre le Covid-19 dont la date de péremption était dépassée...", souligne-t-il. Etant donnés les dégâts du soleil sur la peau, le plus sûr, selon Jean-Luc Schmutz, est quand même de jouer la carte de la précaution. "Si vous voulez le plus certitudes possibles concernant votre protection, je pense qu'il faut privilégier l'utilisation de crèmes neuves. Et ça vaut aussi pour les autres produits, comme les lotions anti-moustiques." Isabelle Rousseaux, dermatologue à Lille et membre du SNVD (Syndicat des Dermatologues et Vénérologues) abonde mais ajoute qu'elle "préfère quand même utiliser une crème non ouverte dont la date est dépassée plutôt qu'une crème non périmée qui a été ouverte et a passé du temps sur la plage." Question de bon sens.

RÉUTILISEZ VOTRE CRÈME LE RESTE DE L'ANNÉE

Pas de panique, toutefois, si vous êtes partis en vacances avec une crème ouverte et périmée : "Sur une dizaine de jours, les conséquences ne sont pas catastrophiques. L'indice de photoprotection, qui était par exemple à 50 au départ, va peut-être diminuer, et vous attraperez plus facilement des coups de soleil. Rien de plus", explique le Professeur Schmutz.

Et quid des risques de pathologies plus sévères, comme les cancers de la peau, si la période se prolonge ? "Si vous utilisez une crème pas assez efficace pendant un mois, alors là oui, votre peau va emmagasiner les UV, et vous risquez des choses plus graves", poursuit-il. "Les conséquences peuvent se ressentir 10, 15 ou même 20 ans plus tard." Isabelle Rousseaux précise encore : "Au-delà des réactions de la peau, la mélanine qui est chargée de la protéger risque d'être dépassée par les évènements, et vos cellules risquent de se cancériser. C'est malheureusement de plus en plus fréquent. Aujourd'hui, on voit des cancers de la peau chez des gens de 30 ans. Ce n'était pas le cas avant !" Mais une question demeure : que faire, dans ce cas, des crèmes achetées pour l'été et non terminés ? "Utilisez-les le reste de l'année", préconise Isabelle Rousseaux. "Après tout, ça reste des crèmes hydratantes, et il y aura encore du soleil quand vous rentrerez de vacances. Moi, j'en mets tous les jours, de mars jusqu'à l'automne !" L'idéal, en somme, pour emporter un peu de parfum des vacances avec soi.