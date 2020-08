Pas moins de 18 cadres de différents secteurs de la wilaya de Tiaret ont entamé mardi une session de formation sur "Le système d'information géographique pour le développement local durable". Cette session de formation, de trois jours, bénéficiera à 18 cadres des secteurs de l'agriculture, des ressources en eau, des forêts, des travaux publics, de la formation et de l'enseignement professionnels, de l'éducation, de l'environnement, de l'action sociale, de l'Agence de développement social (ADS) et des communes de Madna, Nadhora, Sebt et Tagdemt concernées par ce programme co-financé par l’Algérie et l’Union européenne, a indiqué le représentant de l'instance du Programme d'appui au développement local durable et aux activités sociales dans le Nord-ouest de l'Algérie dans la wilaya de Tiaret, Mohamed Yacine Nouri.

La session de formation a pour objectif d'instruire les cadres et de leur expliquer les bases de ce système d'information géographique (SIG) à installer au niveau des wilayas de manière à relier tous les secteurs concernés. Ce système sera généralisé à d ifférents secteurs pour être inclus dans les méthodes de gestion, de suivi et de planification des collectivités locales, selon l'expert encadreur, Karim Lafki.

Organisée dans le cadre de sessions de formation du Programme d'appui au développement local durable et aux activités sociales dans le Nord-ouest de l'Algérie, la formation est supervisée localement par la direction de l'action sociale de la wilaya de Tiaret représentant le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et est encadrée par l’Agence de développement social.

Le programme prévoit la formation de jeunes chômeurs, de femmes aux foyers et de personnes aux besoins spécifiques porteurs de petits projets dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement, du tourisme, de l'artisanat, de l'aquaculture et des forêts, afin de créer de la richesse et de l'emploi et booster le développement local dans 26 wilayas, dont les communes de Madna, Sebt, Nadhora et Tagdemt dans la wilaya de Tiaret.