Les travaux de raccordement de neuf zones d'ombre dans la wilaya d’El Bayadh au réseau de distribution d'électricité, ont été récemment lancés, a-t-on appris mardi auprès de la Direction de l'énergie.

L'opération concerne 360 foyers répartis sur les zones de Mouilha, Makthar et Wifak, le lotissement d'El Oued, Ouled Amrane, l’extension de Thenia et le village de basse Mecheria à El Bayadh, ainsi que les zones de Deghima dans la commune d'El Meharra et Kerttara dans la commune de Boualam, a-t-on indiqué. Dotée d'une enveloppe financière de 70 millions de dinars, cette opération de développement devra être achevée avant la fin de l'année en cours, a-t-on souligné. Par ailleurs, une opération de raccordement de 79 foyers au réseau de gaz naturel a été récemment lancée au profit de cinq (5) zones d'ombre à savoir Mekimene, Ketaa Khenafar, l’extension Hamidi Boulenouar (commune d’El Bayadh), douar Ouled Serour à El Khaiter et le village de Oued El Gharbi (Boualem) . A ce jour, 38 foyers ont été raccordés et des travaux sont en cours pour faire bénéficier les foyers rest ants de cette opération de développement dotée d'une enveloppe financière de plus de 22 millions DA, qui devra s'achever avant la fin de cette année. Une autre opération sera lancée pour raccorder prochainement trois villages au réseau de gaz naturel. Il s’agit du village de Sidi Hadjeddine dans la commune de Brizina, "El Farch" de Sidi Ameur et "Ain Hachifa" de la commune de Chellala. Cette opération de raccordement de 190 foyers a nécessité une enveloppe financière de 220 millions DA.