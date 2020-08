Neuf (9) plages relevant des daïras d’El Kala et de Ben M’Hidi (El Tarf) seront ouvertes à partir de samedi prochain, a indiqué mardi la directrice locale du tourisme et de l’artisanat, précisant que la commission de wilaya chargée de la préparation et du suivi de la saison estivale a renforcé, depuis une semaine, ses opérations de contrôle et d’inspection de ces lieux de détente réservés à la baignade.

Cinq (05) plages concernent la daïra de Ben M’Hidi et quatre (04) autres celle d’ El Kala qui devront accueillir, dans un premier temps, les premiers baigneurs de l’été 2020 dans un contexte de pandémie liée au Covid-19, a ajouté Nedjla Bechainiya. La même source a fait état d’une batterie de mesures portant la nécessité d’observer la distanciation physique, le port du masque pour éviter la contamination par le coronavirus, détaillant que la commission de wilaya chargée de la préparation et du suivi de la saison estivale, a renforcé, depuis une semaine, ses opérations de contrôle et d’inspection des plages concernées par cette ouverture.

La commission œuvre à réunir l’ensemble des conditions pour assu rer aux estivants attendus un accès graduel aux plages sans risque de contagion. La même responsable relevé que dans le cadre de ce dispositif préventif, il a été procédé à la dotation des agents de la protection civile, réquisitionnés pour la surveillance des plages, de thermomètres thermiques frontaux pour s’assurer de la bonne santé des baigneurs devant affluer vers les plages.

Mme Bechainiya a également relevé que le volet sensibilisation des citoyens à la nécessité du respect des mesures préventives pour endiguer la Covid-19 et la campagne de nettoyage des neuf plages concernées par l'ouverture ont été lancées depuis l’entame de l’été 2020. Ces actions se sont multipliées cette dernière semaine pour que les plages soient prêtes pour ce rendez-vous estival, a-t-elle ajouté, appelant à rompre avec la monotonie et les aléas intervenant conséquemment à cette pandémie.

La sensibilisation des citoyens, plus particulièrement les baigneurs, quant à la nécessité de respecter les mesures de distanciation physique quand bien même cela s’avèrerait difficile à faire en sus du port obligatoire du masque de prévention, demeure, a-t-elle affirmé, "l’unique moyen pour prévenir du danger menaçant lié à ce virus." Elle a également détaillé qu’en étroite collaboration avec le mouvement associatif local et d’autres partenaires concernés, une campagne de nettoyage des plages, initiée il y a quelques semaines, par le Centre d’enfouissement technique (CET) d’El Tarf, tire à sa fin. "Deux (02) équipes du CET s’attèlent actuellement à débarrasser la plage La Vieille Calle des ordures et autres détritus qui nuisent à l’environnement féérique de ce coin paradisiaque," a précisé la même responsable.

Plusieurs citoyens de cette région, approchés par l’APS, ont salué la décision du Président de la République Abdelmadjid Tebboune portant ouverture progressive des plages pour leur permettre de "déstresser un tant

soit peu après de longs mois de confinement et de restrictions." Ils ont été également unanimes à souligner l’importance du strict suivi des mesures de prévention pour endiguer le coronavirus dont la situation n’est pas encore totalement maîtrisée et, de ce fait, impose davantage de prudence et de sensibilisation pour amener tous les citoyens à adhérer au dispositif de prévention.