Au total, 52 mosquées répondant aux normes édictées par le ministère des Affaires religieuses et des wakfs en matière de lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19) seront rouvertes de manière graduelle à partir du 15 août prochain à l’échelle de la wilaya de Aïn Defla, a-t-on appris mardi du directeur local du secteur.

"Quelque 52 mosquées disposant chacune d’une capacité d’accueil de 1 000 places tel que décrété par le ministère des Affaires religieuses et des wakfs dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19) seront rouvertes de manière graduelle à partir du 15 août prochain à l’échelle de la wilaya de Aïn Defla", a indiqué Djillali Fkir, mettant l’accent sur la nécessité, pour les fidèles, de respecter les mesures préventives mises en place à cette occasion. Tout en notant que l’accès aux mosquées ne se fera, à la date indiquée, qu’après l’appel à la prière (El adhan), il a relevé la nécessité pour chaque fidèle de procéder aux ablutions (wudù) chez lui et de se munir de son propre tapis (sadjada) en prévision de l’accomplissement de la p rière collective.

"L’islam accorde une place importante à la prière collective compte tenu du fait qu’elle renvoie à la cohésion de la oumma (communauté), mais compte tenu des chamboulements provoqués par la crise sanitaire, il est du devoir de chaque fidèle d’accomplir ce pilier de manière à en saisir la finalité profonde et, par ricochet, ne pas nuire à ces coreligionnaires ", a-t-il observé.

En prévision de la réouverture des mosquées, le Croissant Rouge Algérien (CRA) de Aïn Defla a, de son côté, lancé une opération de nettoiement et de désinfection de grande envergure des mosquées afin de garantir aux fidèles les conditions optimales de sécurité et d'en éloigner le spectre de la contamination.

"Les fidèles se doivent de contribuer pleinement à la réussite de l’opération de réouverture des mosquées par le strict respect des règles imposées par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus afin qu’ils puissent renouer avec les maisons de culte loin de tout danger ", a soutenu le président de l’antenne locale du CRA, Mourad Khouidmi. Tout en se réjouissant de la réouverture des mosquées, les citoyens de Aïn Defla n’en ont pas moins relevé l’importance du respect strict des gestes barrières instaurés pour endiguer la propagation de l’épid émie. "En n’autorisant que la réouverture des mosquées dont la capacité d’accueil dépasse 1 000 places atteste clairement du souci de réunir les meilleures conditions à même de garantir les gestes barrières dont, notamment, la distanciation physique, d’où l’impératif de s’y conformer de manière scrupuleuse", a-t-on soutenu à l’unisson.