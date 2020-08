Une brigade de secours et d’intervention sous les décombres a été installée mardi à Mila par les services de la direction locale de la protection civile.

Cette nouvelle brigade forte de 153 éléments tous grades confondus dont des médecins équipés en matériels nécessaires pour intervenir en cas de catastrophe naturelle venus des wilayas d’Oum El Bouaghi et Batna, se trouve actuellement à proximité de la résidence universitaire Abdelhafid Boussouf au chef lieu de wilaya, a-t-on fait savoir . L’installation de cette brigade s’inscrit dans le cadre de la stratégie mise en place par la Direction générale de la protection civile (DGPC) visant à assurer une intervention rapide et efficace en cas d’éventuelles secousses telluriques menaçant la vie des citoyens, a-t-on précisé. La même source qui a affirmé que les efforts de lutte contre la propagation du coronavirus se poursuivent notamment parmi les personnes affectées par le tremblement de terre qui a frappé récemment la région, a fait état de la mobilisation de tous les moyens humains et logistiques nécessaires pour préser ver la vie des citoyens et leurs biens.