L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autorités sanitaires russes discutent du processus de préqualification éventuelle par l’OMS d’un nouveau vaccin anti Covid-19 nouvellement approuvé par Moscou, a déclaré mardi un porte-parole de l’OMS, Tarik Jasarevic.

Selon les médias, le président russe Vladimir Poutine a annoncé mardi que la Russie avait développé le premier vaccin contre le nouveau coronavirus, après moins de deux mois de tests sur les êtres humains.

"Nous sommes en contact étroit avec les autorités sanitaires russes et des discussions sont en cours concernant une éventuelle préqualification du vaccin par l’OMS", a déclaré un porte-parole de l’OMS, Tarik Jasarevic, lors d’un point de presse virtuel à Genève.

Le responsable onusien, a indiqué par ailleurs que "la préqualification de tout vaccin comprend l’examen et l’évaluation rigoureux de toutes les données requises en matière de sécurité et d’efficacité" lors des essais cliniques.

Et au niveau de l’OMS, ce processus serait le même pour tout candidat vaccin.

De plus, "chaque pays dispose d’organismes nationaux de régulation q ui approuvent l’utilisation de vaccins ou de médicaments sur son territoire", a indiqué M. Jasarevic.

"Les fabricants demandent à bénéficier de la préqualification de l’OMS parce que c’est une sorte de label de qualité".

Pour obtenir ce label de qualité, il y a donc un examen et une évaluation de toutes les données requises sur la sécurité et l’efficacité qui sont recueillies lors des essais cliniques.

En sus des validations accordées dans chaque pays par les agences nationales, l’OMS a mis en place un processus de préqualification pour les vaccins mais aussi pour les médicaments.

Un projet des vaccins candidats est maintenu et mis à jour chaque semaine sur le site web de l’OMS.

Il existe actuellement plus de 160 vaccins candidats, a expliqué M. Jasarevic.

Parmi les 26 candidats qui sont au stade des essais cliniques à travers le monde, six avaient atteint fin juillet la phase 3 des essais cliniques, qui implique des tests plus étendus chez l’être humain.

Il s’agit de trois candidats vaccins développés par des laboratoires chinois, deux américains et un britannique.

Plus largement, le porte-parole de l’OMS s’est dit encouragé par la rapidité avec laquelle plusieurs vaccins candidats ont été développés. Il espère "que certains de ces vaccins se révéleront sûrs et efficaces". Il a toutefois averti que pour l’heure " il est vital d’appliquer des mesures de santé publiques qui fonctionnent".

"Nous devons continuer à investir dans le développement de vaccins et de traitements qui nous aideront à réduire la transmission à l’avenir", a conclu le porte-parole de l’OMS.