Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a révélé mardi que le nombre de cas confirmés de Covid-19 en Afrique avait fait un bond pour atteindre 1.055.964, tandis que le nombre de décès dus à cette maladie s'est élevé à 23.582.

Dans son dernier rapport de situation, le CDC Afrique, une agence de santé spécialisée de la Commission de l'Union Africaine (UA), a indiqué que le nombre de cas de Covid-19 recensés sur l'ensemble du continent africain était passé de 1.047.218 lundi à 1.055.964 ce mardi. Le CDC Afrique a également observé que le nombre de décès dus au Covid-19 sur l'ensemble du continent avait augmenté de 329 de lundi à mardi, passant de 23.253 à 23.582. La même source, a par ailleurs déclaré que le nombre de personnes qui ont guéri d'une infection du COVID-19 s'élevait jusqu'à présent à 744.438.

L'Afrique du Sud est actuellement le pays qui compte le plus de cas de nouveau coronavirus, avec un total de 563.598. Ce pays recense également le plus grand nombre de décès, avec 10.621 victimes jusqu'à présent, selon le CDC Afrique.

L'Afrique australe est la région la plus affectée en termes de nombre de cas confirmés, suivie par celles d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest, selon le CDC. Dans le cadre de la propagation de la pandémie sur le continent africain, le CDC Afrique a également révélé que près de 34 pays africains observaient actuellement une "fermeture totale des frontières" dans un effort pour enrayer la propagation de ce virus infectieux. Cette agence de santé spécialisée de l'UA, a également rappelé que quelque 41 pays appliquaient actuellement un port du masque de protection obligatoir e en public, soulignant qu'éviter une crise telle que la pénurie grave de matériel de protection pour les personnels de santé "devrait être la priorité des autorités sanitaires en Afrique dans le cadre de la réponse au Covid-19".