Le secteur de la santé en Algérie a enregistré 69 décès parmi ses effectifs et 4.025 cas de contamination parmi les corps médical et paramédical depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), selon un dernier bilan publié, mardi, par le ministère de la Santé et de la réforme hospitalière.

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du nouveau coronavirus, Dr.

Djamel Fourar a déclaré à l’APS que "le secteur a perdu 69 travailleurs et 4025 autres ont été contaminés depuis le début de la pandémie en Algérie", déplorant "cette situation qui est en premier lieu le résultat du comportement irresponsable de certains citoyens qui ne respectent pas les règles de prévention".

Il a ajouté, dans ce sens, que la dernière victime de cette pandémie dans le secteur était le professeur Amiour, chef du service gynécologie-obstétrique et président du conseil médical à Etablissement public hospitalier de Zeralda (Alger ouest).

A cet effet, Dr. Fourar a appelé l’ensemble des citoyens à se conformer aux règles de prévention, en prévision de l’ouverture graduelle des mosquées, des plages et espaces de loisirs et de la forte affluence attendue en raison de la chaleur, et ce afin d’éviter le risque de contamination.

Il a, d’autre part, imputé à certains citoyens la responsabilité de la propagation de la pandémie, en raison du non-respect des gestes barrières, notamment le port du masque de protection en dépit des efforts consentis par les autorités publiques pour endiguer la pandémie.

Il s’est, par ailleurs, félicité de l’amélioration de la situation épidémiologique ces derniers jours, avec un léger recul des cas de contamination et de décès, et des malades en réanimation.

Le bilan de lundi 10 août faisait état de 498 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 10 décès en 24h, contre 414 guérisons, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie.