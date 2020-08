La direction du WA Tlemcen, club promu en Ligue 1 de football, à sa tête le président du conseil d’administration Nacerddine Souleyman a annoncé, lundi, la fin de sa mission, en attendant la tenue dans les prochains jours d’une assemblée générale de la Société sportive par actions (SSPA) du club.

«Nous avons été chargés l’été dernier par l’actionnaire majoritaire de la SSPA, Djilali Benahmed, de gérer le club pendant l’exercice 2019-2020, une mission que nous avons accompli avec succès.

Elle vient d’arriver à terme dès lors que la Fédération algérienne de football (FAF) ait annoncé la fin prématurée de la saison», a déclaré Nacereddine Souleyman à l’APS.

Troisième au classement de la Ligue 2 au moment de l’arrêt de la compétition après 24 journées en raison de la pandémie du coronavirus, le WAT a retrouvé l’élite qu’elle a quittée depuis 2013.

Pendant toute cette période, qui a vu le club descendre jusqu’à la troisième division, le président Souleymen est lui resté fidèle, contribuant, a-t-il poursuivi, dans deux accessions. «Personnellement, je ne suis plus intéressé par l a présidence du club.

J’estime que j’ai accompli mon devoir envers le WAT, et il appartient à présent à l’actionnaire majoritaire de désigner mon successeur, ainsi que les membres du conseil d’administration.

Une opération qui aura lieu lors d’une assemblée générale qui sera tenue une fois le commissaire aux comptes termine l’examen du bilan financier de la saison écoulée que nous lui avons transmis», a-t-il expliqué. En attendant, la direction du WAT vient de préparer une convention qu’elle compte faire signer à ses joueurs liée à la réduction de leurs salaires pendant la période d’inactivité du championnat, a fait savoir le même responsable, rappelant au passage que le club a fait face durant toute la saison à des problèmes financiers énormes qui ne lui ont pas permis de payer ses joueurs et le staff technique d’une façon régulière.

Au sujet de l’avenir de l’entraîneur Aziz Abbès qui a réussi sa deuxième montée de suite en Ligue 1 après avoir fait de même l’été dernier avec le NC Magra, le président du WAT a souligné que ce dossier «est du seul ressort de l’actionnaire majoritaire, tout comme celui du futur conseil d’administratif, ainsi que l’effectif qui défendra les couleurs du club la saison prochaine».