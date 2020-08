L'Union européenne (UE) a condamné les attaques terroristes meurtrières perpétrées récemment dans des pays du Sahel, réitérant son soutien aux efforts de lutte contre le terrorisme dans la région.

"Plusieurs attaques ont endeuillé récemment le Niger, le Burkina Faso et le Cameroun. Elles ont ciblé tantôt des populations civiles, tantôt des travailleurs humanitaires. Ces attaques brutales nous rappellent que le terrorisme n'épargne personne", a déploré l'UE dans une déclaration faite par son porte-parole. "L’Union européenne ne cessera jamais de condamner ces attaques lâches et barbares", a souligné le porte-parole, ajoutant que "rien ne nous fera baisser les bras dans notre volonté d’aider le Sahel à affronter les différents défis auxquels la région fait face". L'UE a, en outre, fait part de sa détermination à "poursuivre ses efforts, aux côtés de ses partenaires sahéliens, en faveur du rétablissement de la sécurité et des services de l’Etat, de l’action humanitaire et de développement, notamment dans le cadre de la Coalition pour le Sahel".