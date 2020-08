Selon une étude de l'Inserm, les accouchements par césarienne présenteraient plus de risques pour les femmes. Elles provoqueraient plus couramment des hémorragies post-partum, par rapport aux accouchements par voie basse. Ce sont surtout les femmes de 35 ans et plus qui sont concernées. Le but de cette étude vise à orienter les médecins vers le bon choix d'accouchement pour les femmes, notamment les mères plus âgées.

Depuis une vingtaine d'années, les accouchements par césarienne ont beaucoup augmenté à travers le monde, révèle le rapport Euro-Peristat sur la santé périnatale en France et en Europe en 2015. En France, un enfant sur cinq naît d'une césarienne. Cela dit, c'est un des taux les plus bas d'Europe.

HÉMORRAGIES : LA FAUTE DES CÉSARIENNES OU DU CONTEXTE MÉDICAL ?

L'accouchement par césarienne est souvent associé à des pathologies graves telles que des hémorragies massives, des infections, des embolies pulmonaires... Cela dit, le taux reste faible : il s'agit de 1,5% des accouchements. Cette étude s'est intéressée à la question suivante : est-ce l'acte chirurgical qui provoque ces complications maternelles graves, ou est-ce lié à des pathologies, ou contextes cliniques ayant mené à ce type d'accouchement ?

Pour y répondre, les chercheurs ont repris les résultats d'une autre étude menée dans 6 régions françaises, sur 1444 femmes ayant eu ce types de complications, et 3464 femmes n'ayant eu aucune complication. Ils ont étudié l'état de santé des femmes avant l'accouchement, afin de comprendre si les complications étaient dues à l'acte en lui-même ou au contexte médical de la patiente.

LES FEMMES DE 35 ANS PLUS EXPOSÉES AUX HÉMORRAGIES

Le résultat de l'étude souligne que le risque de complications graves était multiplié par 1,8 pour les femmes ayant subi une césarienne, et triplé (par rapport au taux de 1,5%) pour les femmes de plus de 35 ans.

L'hypothèse des chercheurs, à propos du sur risque hémorragique après 35 ans, est que l'utérus perd en capacité à se contracter après la naissance, et a donc plus de mal à stopper le saignement.