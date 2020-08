En prévision de la réouverture des plages et des espaces de distraction et de loisirs, à partir de samedi prochain, les préparatifs vont bon train pour assurer la reprise du servie dans de bonnes conditions, pour permettre aux citoyens de se détendre, de se distraire et de se soustraire au poids des semaines de confinement.

Dans le même temps, les appels à la vigilance sont de mise pour un respect rigoureux des règles de protection et de distanciation afin d’éviter que des moments de farniente ne se transforment en source de propagation de la pandémie.